Le président rencontre le gouverneur de Baidha [26/يوليو/2017]



SANA'A, 26 Juillet (SABA) - Le Président du Conseil politique suprême Saleh al-Sammad rencontré le gouverneur de Baidha, Ali Mohammad al-Mansour et plusieurs cheikhs de districts Qaiva et Rada'a.



Lors de la réunion, le président a salué les efforts des cheikhs et des dirigeants de la province dans la protection des fronts internes contre Al-Qaïda, Daesh et l'agression dirigée par l'Arabie Saoudite.



Le président a également dirigé les fonctionnaires de la province pour former un comité chargé d'aborder les questions importantes internes.



