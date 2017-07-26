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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 07:50:15م
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  محلي
مناقشة مستوى الاداء في عدد من المكاتب الخدمية بالبيضاء
[26/يوليو/2017]
البيضاء - سبأ:
ناقش اجتماع عقد بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون الوحدات الادارية عبدالله احمد الجمالي اليوم مستوى أداء مكاتب الأشغال العامة والضرائب والشؤون الاجتماعية خلال النصف الاول من العام ا لجاري.

وناقش الاجتماع الذي ضم محلي مدينة البيضاء ومدراء مكاتب الاشغال العامة والضرائب والشؤون الاجتماعية مستوى الانضباط الوظيفي وتعزيز الموارد المالية وتنظيم الاسواق ومنع البناء العشوائي المستحدث في بعض احياء المدينة .

كما استعرض آليات تفعيل الايرادات وإزالة مخلفات البناء من الشوارع ومنع منح تراخيص البناء دون التنسيق مع مختلف المكاتب المعنية والسلطة المحلية بمدينة البيضاء .

وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة اهمية تكاتف الجهود والتنسيق بين محلي المدينة ومكاتب الاشغال والضرائب والشؤن الاجتماعية لتعزيز الموارد المالية ومنع البناء العشوائي وحماية اراضي الدولة من اي مخالفات ضد اللوائح القانونية وتطبيق ما تبقى من نقل وتنظيم الاسواق بما يسهل عملية المرور في الشارع الرئيسي بالمدينة.

سبأ
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