[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت بأمانة العاصمة اليوم ست دورات تدريبية خاصة بلجان حماية الطفل، نظمها على مدى أسبوع مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة بدعم منظمة اليونيسيف.
هدفت الدورة التي شارك فيها 150 متدربا ومتدربة من مختلف مديريات أمانة العاصمة إلى إعداد وتأهيل أعضاء لجان حماية الطفل.
وثمن وكيل أول أمانة العاصمة محمد رزق الصرمي، جهود مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة في تدريب وتأهيل وتشكيل لجان متخصصة بحماية الأطفال..مشيدا بدعم ومساهمة منظمة اليونيسيف في تدريب وإعداد لجان حماية الأطفال.
ودعا الوكيل الصرمي أعضاء لجان حماية الطفل إلى الاستفادة من المعلومات وقواعد حماية الطفل التي تضمنتها الدورات وتطبيقها في الواقع.
فيما أشار مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش إلى انه سيتم بدء النزول الميداني لأعضاء اللجان لمختلف مديريات العاصمة بعد استكمال عملية التدريب والتأهيل.
وأشار إلى أن اللجان التي شكلها المكتب مع منظمة اليونيسيف منذ بداية العام الحالي ستستمر في أعمالها بمختلف مديريات أمانة العاصمة لمدة عام.
حضر الاختتام مدير عام شئون الأحياء بأمانة العاصمة قناف المراني ومدير إدارة الحالة بمكتب الشئون الاجتماعية صادق الصلوي ومنسق كتلة حماية الطفل في بالأمانة علي القباطي.
سبأ