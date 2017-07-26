[26/يوليو/2017]
روما – سبأ :
أعلن رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني اليوم الأربعاء إن الحكومة الليبية في طرابلس طلبت من بلاده دعماً بحرياً لمكافحة تهريب البشر في المياه الإقليمية الليبية.
وقال جنتيلوني عقب لقائه رئيس الوزراء الليبي فائز السراج الذي يزور روما "قبل بضعة أيام أرسل لي الرئيس السراج خطاباً طلب فيه من الحكومة الإيطالية الدعم الفني من سفن البحرية الإيطالية في إطار الجهود المشتركة لمكافحة تهريب البشر".
وأضاف أن هذا الطلب يمكن أن يمثل حدثاً مهماً في الحرب على مهربي البشر، وفي حالة موافقة البرلمان على دعمه "ستنفذه في المياه الليبية سفن سترسلها إيطاليا".
وتشهد ايطاليا تدفقاً للمهاجرين من افريقيا خاصة جنوب الصحراء عبر قوارب في البحر الابيض المتوسط .
سبأ