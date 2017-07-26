[26/يوليو/2017]
المحويت - سبأ:
نظمت بمحافظة المحويت اليوم فعالية جماهيرية تضامنا مع الأقصى الشريف الذي يتعرض لإعتداء من قبل الكيان الصهيوني وإغلاق بوابة المسجد أمام الفلسطينيين.
وفي الفعالية التي حضرها وكيل المحافظة أحمد الأخفش ووكيل المحافظة لقطاع التنمية يحيى عبده إبراهيم، أكد وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله الحمزي والوكيل المساعد عبد الكريم عاطف تضامن أبناء الشعب اليمني مع الأٌقصى الشريف الذي يتعرض لإعتداءات من قبل المحتلين الصهاينة.
وأشارا إلى أهمية رفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومخططاته الإجرامية، كما أكدا أهمية مواجهة مشروع الهيمنة والإستكبار العالمي وفي المقدمة ما يتعرض له الاقصى الشريف من اعتداءات وانتهاكات خطيرة .
وقدمت خلال الفعالية عروض رمزية شملت العديد من الفنون التدريبية التي عكست مستوى الجاهزية والقدرة القتالية والتدريبية، وكذا قصائد شعرية .
حضر المهرجان مدير أمن المحافظة العميد علي صالح الغني وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية ومدراء عموم المديريات والمكاتب التنفيذية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية بالمحافظة.
سبأ