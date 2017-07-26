[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
تفقدت وكيلة وزارة الصحة لقطاع السكان الدكتورة نجيبة عبدالغني الشوافي اليوم سير العمل بمستشفى سيان بمديرية سنحان وبني بهلول محافظة صنعاء.
واطلعت ومعها مدير الصحة الانجابية بمكتب الصحة بالمحافظة الدكتور جمال صوفان ومدير مكتب الصحة بالمديرية الدكتور عبد الغني فرج على سير العمل بأقسام الولادة والرعاية وآلية متابعة تشغيل العمليات والطوارئ التوليدية والوليدية.
واستمعوا إدارة المستشفى الى شرح حول مستوى الخدمات المقدمة للمرضى والمستفيدين والصعوبات التي تعترض أداء العمل بسبب الافتقار لعدد من المعدات الطبية.
وأشارت الدكتوره الشوافي إلى حرص الوزارة على عمل دراسة لتحديد احتياجات المستشفى للبحث عن مصادر تمويل لها عبر المنظمات او البنك الدولي..مشيدة بالجهود المبذولة من قيادتي الصحة بالمحافظة والمديرية في تسهيل كافة المهام وتوفير الاحتياجات الضرورية للمرافق الصحية.
سبأ