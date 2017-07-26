[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
دشن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية اليوم بمحافظات " صنعاء’الحديده’البيضاء’إب وحجه’عمران" توزيع المساعدات الغذائية ضمن مشروع الطوارئ.
وأوضح مدير عام المشروع حمود الأخرم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن هذه المساعدات الغذائية ممولة من برنامج الأغذية العالمي يتم توزيعها عبر برنامج مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية بالمديريات المستهدفة.
وأشار الأخرم إلى أن المساعدات تأتي ضمن خطة المشروع لشهر يوليو الجاري لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين والأسر الفقيرة .. مؤكدا أن المساعدات يتم صرفها للمستفيدين من خلال لجان صرف مركزية ومحلية.
ودعا مدير مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية كافة المنظمات الدولية المانحه إلى دعم أنشطة وبرامج المشروع الأغاثية و الإنسانية نظرا لتفاقم وسوء الاوضاع المعيشية والاقتصادية لدى أبناء الشعب اليمني في ظل استمرار العدوان والحصار .
يذكر أن مشروع التغذية المدرسية والإغاثة الإنسانية قد بدأ عملية التوزيع للمساعدات الاغاثية في محافظتي تعز وصعدة والمحويت خلال الأيام الماضية.
سبأ