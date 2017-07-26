[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
غادر صنعاء اليوم المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف انطوني ليك، والمدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم بعد زيارة لليمن إستغرقت ثلاثة أيام.
وعبر المدير التنفيذي لليونيسيف والمدير التنفيذي للصحة العالمية لدى مغادرتهما مطار صنعاء الدولي عن سعادتهما لزيارة اليمن والإطلاع عن كثب على الأوضاع الإنسانية وتقديم المزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية الطبية للشعب اليمني.
وأكدا ضرورة رفع الحصار وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية لتسهيل دخول المساعدات المختلفة إلى اليمن واستئناف الرحلات التجارية عبر فتح مطار صنعاء الدولي والسماح بسفر المرضى والجرحى والطلاب والمستثمرين ورجال الأعمال وغيرهم.
كان في وداعهم عدد من المسئولين في مراسم وزارة الخارجية.
سبأ