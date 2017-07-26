الوفد الأممي يلتقي قيادة محافظة الحديدة ويطلع على الوضع في عدد من المرافق الصحية والإقتصادية الحديدة - سبأ:

التقى محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم الوفد الأممي برئاسة المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدرس غيبريسوس، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف أنتوني ليك والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيسلي.



استعرض اللقاء الذي عقد بهيئة مستشفى الثورة بالحديدة، الآثار الناجمة عن العدوان السعودي الأمريكي في مختلف المجالات وما ترتب على ذلك من تدهور في الوضع الإنساني جراء الحصار المفروض على الشعب اليمني منذ أكثر من عامين.



وفي اللقاء دعا محافظ الحديدة الوفد الأممي إلى الإضطلاع بواجبه الإنساني تجاه الشعب اليمني جراء التصعيد المستمر للعدوان وأن يكون هناك صوت فعلي لمنظمات الأمم المتحدة عن ما يعانيه اليمنيين.



وأعرب عن أمله في أن تقوم الأمم المتحدة بدور فاعل تجاه العدوان والحصار .. لافتا إلى التداعيات الكارثية لإستمرار تجاهل المجتمع الدولي لمأساة الشعب اليمني وما يعيشه من معاناة يومية أثرت سلبا على حياة ومعيشة أكثر من 26 مليون مواطن.



وفي اللقاء الذي حضره أمين عام محلي المحافظة علي بن علي القوزي ووكيل المحافظة احمد دهموس ونواب رئيس هيئة مستشفى الثورة .. استعرض مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جار الله الوضع الصحي بالمحافظة الذي يتدهور يوما بعد آخر جراء إنعدام الأدوية وتوقف الكثير من المراكز الصحية عن العمل، وفي مقدمتها مراكز الغسيل الكلوي.



وتطرق إلى التدخلات التي قامت بها المنظمات الدولية العاملة في المحافظة للمساهمة في تحسين الوضع الصحي ومواجهة الأمراض والأوبئة التي انتشرت مؤخرا وفي المقدمة الكوليرا.



واستمع الوفد الأممي إلى شرح من رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور خالد سهيل حول الصعوبات التي تواجه المستشفى وأبرزها النقص الحاد في الأدوية والإنقطاع المستمر للكهرباء.



وأكد أهمية إتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ الوضع الصحي وتوفير الأدوية والمحاليل والتخفيف من الآثار الكارثية التي خلفها العدوان والحصار .



إلى ذلك اطلع الوفد الأممي على سير الأداء بمركز معالجة سوء التغذية الذي تدعمه اليونيسيف والخدمات الصحية التي يقدمها المركز للأطفال الذين يعانون سوء التغذية والإحتياجات الأساسية لإستمرار تلك الخدمات.



عقب ذلك قام الوفد الأممي بزيارة إلى رصيف الحاويات بميناء الحديدة .. حيث اطلع على حجم الدمار والأضرار التي لحقت بالكرينات التابعة للمؤسسة والآثار التي لحقت بميناء الحديدة جراء العدوان والحصار.



واستمع الوفد الأممي من المدير التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية رئيس مجلس الإدارة القبطان محمد أبو بكر إسحاق، إلى إيضاح عن الصعوبات التي تواجه الميناء وخاصة بعد قصف الآلات والمعدات الخاصة بحركة السفن، وتفريغ البضائع.



وفي إجتماع عقد بإدارة مؤسسة الموانئ، اطلع المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي على النشاط الملاحي والتجاري للميناء قبل وبعد العدوان .



وتم تسليم الوفد ملفا خاصا عن آثار العدوان على منشآت الميناء والأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالميناء والعاملين فيه وآثارها على الإقتصاد الوطني.



وعلى هامش زيارته لمحافظة الحديدة تفقد الوفد الأممي مخازن برنامج الأغذية العالمي والذي يتم فيه استقبال المساعدات التي تقدمها منظمات الأمم المتحدة.



واطلع الوفد الأممي على عملية تفريغ شحنة من المساعدات الغذائية في إحدى أرصفة الميناء والتي يقدمها برنامج الغذاء العالمي شهريا كمساعدات غذائية.



رافقهم خلال الزيارة المدير التنفيذي للوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالحديدة جابر الرازحي وعدد من المسئولين التنفيذيين في المحافظة.

سبأ [26/يوليو/2017]سبأ