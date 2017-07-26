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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 07:50:15م
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  رياضة
الفيفا يوافق على تغيير جنسية اللاعب جوزو سيمونونفيتش ليمثل منتخب البوسنة
[26/يوليو/2017]
زيوريخ – سبأ :
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على تغيير جنسية اللاعب جوزو سيمونونفيتش (22 عاماً) نجم دفاع سلتيك الاسكتلندي والمولود في كرواتيا ليتمكن من تمثيل منتخب البوسنة.

وذكرت وكالة الانباء الالمانية ان (الفيفا) اخطر الاتحاد البوسني للعبة بأن لجنة شئون اللاعبين في الاتحاد وافقت على طلب اللاعب بشأن تغيير أهلية اللعب ليكون من حقه اللعب للمنتخب البوسني علماً بأنه ينتمي لأصول بوسنية.

وسبق لسيمونوفيتش أن لعب لمنتخبات الشباب في كرواتيا لكنه لم يشارك من قبل مع المنتخب الكرواتي الأول.

ويستطيع سيمونوفيتش اللعب للمنتخب البوسني بداية من مباراتي الفريق المرتقبتين أمام منتخبي قبرص وجبل طارق في أغسطس المقبل ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018م .

سبأ
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