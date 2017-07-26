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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 06:18:36م
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الجيش اللبناني يقصف مواقع لجبهة النصرة شمال شرق البلاد
[26/يوليو/2017]
بيروت – سبأ :
نفذ الجيش اللبناني اليوم الاربعاء قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مواقع لجبهة النصره في عدد من المناطق الواقعة شمال شرق البلاد على الحدود مع سورية .

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية الرسمية للاعلام قصف بالقذائف الصاروخية مواقع لجبهة النصرة في تلال وادي حميد في جرود عرسال.

الى ذلك عزز الجيش اللبناني مواقعه العسكرية والميدانية مستقدماً مزيداً من التعزيزات الى بلدتي رأس بعلبك والقاع ومحيطهما وسير دوريات مؤللة وراجلة وثبت نقاطاً عسكرية جديدة تحسبا لأي محاولة تسلل او فرار للمسلحين باتجاه البلدتين.

ويأتي ذلك بعدما وقعت معارك بين تنظيم (داعش) وجبهة النصرة من جهه والجيش اللبناني وحزب الله من جهه على الحدود اللبنانية – السورية .

سبأ
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