[26/يوليو/2017]
عمران - سبأ:
تسلم مستشفى 22 مايو بمحافظة عمران اليوم أدوية ومحاليل طبية مقدمة من منظمة الإغاثة الإسلامية خاصة بالكوليرا.
وأكد نائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور يحيى الحايطي ومدير عام المستشفى الدكتور عبدالغني فارس، أهمية الدور الذي تضطلع به المنظمات الدولية في دعم المستشفيات والمرافق الصحية بالأدوية والمحاليل الطبية اللازمة وخاصة المتعلقة بالكوليرا.
وأشادا بإسهامات منظمة الإغاثة الإسلامية وأعمالها الإنسانية لتخفيف معانات المواطنين جراء إنتشار الكوليرا وخاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.
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