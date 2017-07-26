رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تواصل منافسات بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس بصنعاء صنعاء - سبأ:

تواصلت على ملاعب مجمع التنس بصنعاء اليوم منافسات بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس والتي ينظمها الإتحاد العام للتنس والإسكواش بدعم من مجموعة شركات الحاج علي محمد الحباري.



وتخوض منافسات البطولة التي تقام خلال الفترة 23 - ٢٩ يوليو الجاري، فئات الرواد كبار، ناشئين، براعم، فتيات، معاقين حركيا ذكور، معاقين حركيا إناث.



وأسفرت نتائج اليوم الثاني من منافسات البطولة في فئة الرواد عن فوز اللاعب لطف الذرة على اللاعب وليد الفسيل واللاعب مروان الدالي على اللاعب عبد الله السفياني .



وفي ذات الفئة فاز اللاعب نبيل مزود على اللاعب ناجي المرقب واللاعب صلاح العامري على اللاعب قيس شاهر واللاعب محمد هبة على اللاعب عبد الكريم البخيتي .



وفي فئة الممتاز تمكن اللاعب فهمي الورد من الفوز على اللاعب وجدان عارف واللاعب حمزة المسمري على اللاعب سامي الورد، وفاز اللاعب الحسن حبيب على اللاعب محمد الكباري واللاعب منيع المقالح على اللاعب صدام الزبيري .



وضمن منافسات البطولة للناشئين حقق اللاعب سهيل الصعيدي فوزا سهلا على اللاعب هاشم الصادق واللاعب عماد الرضا على اللاعب بشار عبد الله، كما فاز اللاعب أحمد عبادل على اللاعب إبراهيم الوشلي واللاعب أسامة رمضان على اللاعب مهند عبد الله.



وفاز اللاعب أيهم لطف على اللاعب أحمد الحوثي في فئة البراعم واللاعب أحمد الدبعي على اللاعب أسامة الإرياني.



وفي فئة المعاقين حركيا ذكور تمكن اللاعب مبروك المحفلي من الفوز على اللاعب نبيل كامل واللاعب منتصر السادة على اللاعب نصيب الرعود، وفاز اللاعب جميل الحماطي على اللاعب طارق خديف واللاعب عصام المسوري على اللاعب علي شعبان .



وفي فئة المعاقين حركيا إناث فازت اللاعبة ياسمين الراعي على اللاعبة عليا الفقية واللاعبة بلقيس الشرجبي على اللاعبة عواطف الضياني واللاعبة عائشة سرور على سماح الخطابي.

سبأ [26/يوليو/2017]سبأ