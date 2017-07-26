[26/يوليو/2017]
إب - سبأ:
ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة المحافظ عبدالواحد صلاح، ضم وكلاء المحافظة ومدراء المديريات، المواضيع المتصلة بتعزيز الخدمات الأساسية للمواطنين بالمحافظة والمديريات .
وتطرق الإجتماع إلى الدور الذي يضطلع به الجميع في إفشال مخططات العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.
وفي الإجتماع أكد المحافظ صلاح ضرورة تحمل مدراء المديريات مسؤولية معالجة قضايا المواطنين وتلمس إحتياجاتهم من الخدمات الأساسية وفق الإمكانيات المتاحة.
كما أكد ضرورة تضافر الجهود لمواجهة العدوان ودعم الجبهات بالمال والرجال .. معبرا عن ثقته في أن يسجل أبناء محافظة إب مواقف مشرفة في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
ودعا الخطباء والشخصيات الإجتماعية والوجهاء إلى القيام بدورهم في توعية المواطنين بمؤامرات العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.
وأشاد بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مختلف ميادين الصمود والكرامة .. لافتا إلى ما يتعرض له اليمن من مجازر وجرائم يندى لها جبين الإنسانية في ظل مرأى ومسمع العالم ومجلس الأمن .
سبأ