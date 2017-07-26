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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 06:18:36م
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي محافظ البيضاء
التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، محافظ البيضاء علي محمد المنصوري ووكيل المحافظة مطهر الماوري.
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  محلي
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي محافظ البيضاء
[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، محافظ البيضاء علي محمد المنصوري ووكيل المحافظة مطهر الماوري.

وأكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى، على الأهمية التي تحتلها محافظة البيضاء ومحورية دورها في المواجهة مع العدوان لارتباطها جغرافيا بثمان محافظات والبوابة والطريق إلى العاصمة صنعاء.

وشدد على ضرورة التحلي باليقظة والوعي بالخطر الحقيقي الذي يستهدف البيضاء وقيفة بالتحديد والبلاد بشكل عام، خاصة مع توجيه العدوان بوصلة بقايا القاعدة وداعش من كل مكان لخدمة أهدافه الخبيثة تجاه اليمنيين وما يتطلبه ذلك من جهود مجتمعية ورسمية.

ولفت الدكتور لبوزة إلى أن التوجه العام الذي يتبناه المجلس السياسي الأعلى والحكومة ينطلق من تعزيز ودعم جهود قيادة المحافظة والإعلاء من قيم الشراكة والتكامل بين الجميع والعمل من منطلق الحفاظ على المكتسبات الوطنية في كل المحافظات.

وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بالانجازات النوعية التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهة البيضاء وغيرها من الجبهات والصمود والانتصارات التي عكست القدرات القتالية العالية للجيش واللجان الشعبية في صد الغزاة والمعتدين.

فيما استعرض محافظ البيضاء الآليات التي تعمل من خلالها قيادة المحافظة والسلطة المحلية من أجل مواصلة تقديم الخدمات للمواطنين والحفاظ على الأمن العام خصوصا في ظل تسلل عناصر القاعدة وداعش بهدف خلق حالة من الفوضى الأمنية في محافظة البيضاء واليمن عموما في صورة تحاكي ما يجري في العراق وسوريا.

ونوه بما يقدمه المقاتلون في جبهات البيضاء من دروس في التضحية والفداء تمثل بحق صورا من البذل والعطاء الوطني الفريد الذي يعكس حجم المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتق هؤلاء الأبطال في سبيل الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة.. مثمنا دور القيادة السياسية وإهتمامها الدائم ومتابعتها لكل المشكلات في المحافظة.


سبأ
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