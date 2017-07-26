[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
اختتمت بصنعاء اليوم دورة التوصيف الوظيفي، نظمتها أكاديمية الشرطة بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني واستهدفت عدد من منتسبي الأكاديمية وأجهزة وزارة الداخلية.
وفي الإختتام بحضور وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشؤون المالية والإدارية اللواء علي سالم الصيفي .. أشار القائم بأعمال رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور مسعد الظاهري إلى أهمية هذه الدورة النوعية في تعزيز مستوى أداء أجهزة الشرطة وفق أسس علمية حديثة تواكب تطلعات قيادة وزارة الداخلية .
فيما أكد رئيس مصلحة الاحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد الزلب أهمية إقامة مثل هذه الدورات .. معربا عن أمله في تطبيق المشاركين لمخرجات الدورة على الواقع وخاصة بمصلحة الأحوال المدنية لتكون أول جهاز إدري يطبق معايير التوصيف الوظيفي بوزارة الداخلية.
وكان العميد الدكتور محمد عبدالرزاق فرحان نوه في كلمة الدارسين بالجهود المبذولة لإنجاح الدورة والتي تمثل رسالة صمود في وجه العدوان .
وفي ختام الحفل الذي حضره وكيل مصلحة الأحوال المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، تم توزيع الشهادات التقديرية على المبرزين والمشاركين .
سبأ