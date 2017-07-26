أقر مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع ، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار نص القانون بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الابيض للمصادقة عليه.
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .