نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي محافظ البيضاء التقى نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم في القصر الجمهوري بصنعاء، محافظ البيضاء علي محمد المنصوري ووكيل المحافظة مطهر الماوري. مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية أقر مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع ، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار نص القانون بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الابيض للمصادقة عليه. الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين. المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .