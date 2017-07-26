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المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .
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  رياضة
المتسابقون في بطولة العالم للسباحة يحطمون أرقاماً قياسية جديدة
[26/يوليو/2017]
بودابست – سبأ :
إستمر المتسابقون في تحطيم الأرقام القياسية في بطولة العالم للسباحة المقامة في المجر بتحقيق رباعي أمريكي اليوم الاربعاء رقماً قياسياً عالمياً في سباق التتابع المتنوع المختلط أربعة في 100 متر خلال التصفيات .

وكانت أربعة أرقام قياسية عالمية تحطمت امسالثلاثاء قبل أن تتواصل الانجازات هذا الصباح بعدما سجل رايان ميرفي وكيفن كوردس وكيلسي ووريل ومالوري كومرفورد ثلاث دقائق و40.28 ثانية قبل النهائي المقرر في وقت لاحق اليوم .

وكسر الرباعي الامريكي الرقم القياسي السابق المسجل باسم الفريق البريطاني في بطولة العالم 2015م في كازان الروسية بفارق 1.43 ثانية ليتأهل بفارق نحو أربع ثوان عن باقي المنافسين.

وأضيفت مسابقة التتابع المتنوع المختلط الى جدول بطولة العالم قبل عامين وفي يونيو أدرجت اللجنة الاولمبية الدولية المسابقة في جدول أولمبياد طوكيو 2020م.

وحل الفريق الاسترالي ثانياً بينما سجل الفريق البريطاني رابع افضل زمن.

وحصلت استراليا على دفعة معنوية عندما بدأ كاميرون مكفوي محاولته لنيل أول لقب عالمي في سباق 100 متر حرة بطريقة رائعة.

وتصدر مكفوي الحائز على فضية بطولة العالم التصفيات وكان السباح الوحيد الذي سجل أقل من 48 ثانية في التصفيات حيث سجل 47.97 ثانية، فيما تأهل النجم الأمريكي الصاعد كاليب دريسل ثالثاً بعدما سجل 48,26 ثانية.

وفي سباقات اخرى بدأ الياباني كوسوكي هاجينو مسعاه لأن يكون أول فائز غير أمريكي بسباق 200 متر فردي متنوع للرجال منذ 2001 بعدما قدم عرضاً واثقاً خلال التصفيات.

وهيمن مايكل فيلبس ورايان لوكتي على هذا السباق منذ 2003 لكن هاجينو الحائز على فضية أولمبية كشف عن نواياه في تحقيق نتيجة أفضل من فضية بطولة العالم 2013 بعدما سجل دقيقة واحدة و56.46 ثانية.

واستمرت هيمنة الصين على منافسات سباق الظهر لمسافة 50 مترا بعدما سجلت البطلة الحالية فو يوان هوي 27.21 ثانية لتتصدر التصفيات.

سبأ
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