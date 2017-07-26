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وزير التعليم العالي يلتقي القائم بأعمال السفارة الفلسطينية بصنعاء
[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب خلال لقائه اليوم القائم بأعمال السفارة الفلسطينية بصنعاء جلال مصطفى، أوضاع الطلاب الفلسطينيين بالجامعات اليمنية.

واستعرض اللقاء أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين وخاصة في مجال منح التبادل الثقافي المخصصة للسفارة الفلسطينية بصنعاء وعددها 100 منحة سنوية في مختلف التخصصات للطلاب من أبناء الجالية الفلسطينية باليمن وآلية توزيعها على الجامعات الحكومية.

وفي اللقاء أكد وزير التعليم العالي حرص الوزارة على معالجة قضايا الطلاب الفلسطينيين والمتعلقة بالمنح المخصصة لهم في الجامعات الحكومية وتذليل الصعاب لتمكينهم من إستكمال العملية الدراسية تنفيذا لبرتوكول التعاون الموقع سابقاً بين الجانبين.

فيما أشاد القائم بأعمال السفارة الفلسطينية بمتانة العلاقات بين اليمن وفلسطين .. منوها بجهود قيادة وزارة التعليم العالي وتخصيصها 100 منحة تبادل ثقافي للطلاب من أبناء الجالية الفلسطينية.

حضر اللقاء مدير مكتب وزير التعليم العالي والبحث العلمي محمود الصلوي.

سبأ
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