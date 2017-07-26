عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزارة الخارجية الروسية : لن تترك العقوبات الأمريكية الجديدة بلا رد موسكو – سبأ :

أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاربعاء أنها لن تترك العقوبات الأمريكية الجديدة روسيا بلا رد .. محذرة من أن هذه الخطوة الأمريكية تدمر آفاق تحسن العلاقات الثنائية بين البلدين.



وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن "موسكو واثقة من موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي قريباً على مشروع قانون تبناه مجلس النواب أمس بشأن فرض عقوبات جديدة ضد إيران وبيونغ يانغ وروسيا إضافة إلى إضفاء صفة القانون على العقوبات السابقة التي تم فرضها بأوامر تنفيذية صادرة عن الرئيس الأمريكي".



وشدد ريابكوف في تصريح نقلته وكالات انباء روسية على أن هذا المشروع لا يترك أي مجال لتطبيع العلاقات الروسية - الأمريكية في المستقبل المنظور .. موضحاً أن موسكو كانت حذرت الجانب الأمريكي عشرات المرات من أن مثل هذه الخطوات لن تبقى دون رد.



وأقر مجلس النواب الأمريكي الليلة الماضية مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية ما يتيح فرض عقوبات على شركات أوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا .



كما ينص على آلية غير مسبوقة حيث يمنح النواب الحق في التدخل في حال قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق العقوبات المفروضة حاليا على روسيا.



ولفت ريابكوف الى ان هذه الخطوات لا تتوافق مع العقل السليم قائلاً إن "معدي وممولي هذا المشروع يخطون خطوة كبيرة نحو تدمير آفاق تطبيع العلاقات مع روسيا".



واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أن تبني هذا المشروع جاء بقرار اتخذ بكامل الإرادة من جانب أعداء روسيا الذين أطلقوا لأنفسهم العنان نهائياً .. محذراً من ان ان موسكو ستنظر إلى ان "واشنطن هي مصدر الخطر ويجب أن نفهم ذلك وأن نعمل انطلاقاً من هذا الفهم بشكل متزن وعقلاني وبهدوء".

سبأ [26/يوليو/2017]سبأ