محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ورشة حول التنفيذ الفعال لمشاريع الوكالة اليابانية بصنعاء صنعاء ـ سبأ:

عقدت بصنعاء اليوم ورشة عمل حول التنفيذ الفعال للمشاريع التي تمولها الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، تنظمها الجمعية اليمنية لمنتسبي الجايكا.



استعرضت الورشة المساعدات التي تقدمها الحكومة اليابانية لليمن، وأولوياتها في تمويل المشاريع في ظل الوضع الراهن، بالإضافة إلى العلاقات التاريخية بين اليمن واليابان.



وفي الورشة أكد نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور خالد الحوالي الحرص على الإستفادة من دعم وخبرات الوكالات الدولية لتطوير المؤسسات التدريبية والتقنية.



وأشاد بما تقدمه اليابان لليمن من دعم في مختلف المجالات ومنها التعليم الفني .. لافتا إلى أن اليابان تعد شريكا دائما وأساسيا لليمن في عملية البناء والتنمية ولها إسهامات كبيرة في الماضي القريب.



وأشار الدكتور الحوالي إلى أن التعليم الفني إستفاد من الدعم الياباني في صيانة السيارات لقسم المحركات بمعهد ذهبان التقني بأمانة العاصمة والذي يعد أفضل قسم في اليمن نظرا لتميزه بمعايير الجودة والمنهجية والدقة .. معربا عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون المشترك.



فيما أكد ممثل الوكالة اليابانية للتعاون اليمن بصنعاء هاني المعمري أن الوكالة لديها خطة إستراتيجية لدعم التعليم الفني والمهني في اليمن في عدة مجالات وفي المقدمة التدريب والتأهيل، فضلا عن تعميم تجربة قسم صيانة السيارات بمعهد ذهبان بالأمانة على باقي المحافظات.

سبأ [26/يوليو/2017]سبأ