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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 04:50:37م
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  اقتصاد
إنخفاض أسعار الذهب الى اقل 1245 دولار للاوقية
[26/يوليو/2017] بنجالورو – سبأ:
إنخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى له في عدة شهور .

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية ببورصة نايمكس بحلول الساعة 0629 بتوقيت غرينتش 0.27 بالمائة إلى 1245.16 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.61 بالمائة إلى 1244.50 دولار للأوقية.

وينتظر ان يصدر البنك المركزي الأمريكي بيان سياسته النقدية في الساعة 1800 بتوقيت غرينتش وسط توقعات بابقاءه على سعر الفائدة دون تغيير .

وجاء ذلك بعدما صعدت الأسهم الآسيوية والدولار مع ترقب المستثمرين قرار لجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6 بالمائة إلى 16.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.2 بالمائة إلى 922 دولارا للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 853.70 دولار للأوقية.
سبأ
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