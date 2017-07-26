محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس أمناء جائزة الدولة للشباب يقر لجان تحكيم الدورة الـ 17 صنعاء ـ سبأ:

أقر مجلس أمناء جائزة الدولة للشباب في إجتماعه اليوم برئاسة وزير الشباب والرياضة رئيس المجلس حسن زيد، أسماء لجان التحكيم للمنافسات على نيل الجوائز للدورة السابعة عشرة 2017م .



وكلف المجلس الأمانة العامة للجائزة بإستكمال الإجراءات الخاصة بالتصفيات بين المتقدمين لنيل الجائزة ممن تنطبق عليها الشروط وعددهم 113 متنافسا بينهم 39 فتاة من 13 محافظة.



واستمع الإجتماع إلى تقرير أمين عام الجائزة فؤاد الروحاني حول مستوى التنظيم للدورة الـ 17 والتي ستجري منافساتها في حفظ وتلاوة القرآن الكريم والعلوم التقنية بفرعيها " الطبيعية والتطبيقية"، والآداب والفنون بفروعها " الشعر والقصة والنص المسرحي والفنون التشكيلية والغناء والموسيقى".



واستعرض التقرير إحصائيات تفصيلية لأعداد المتقدمين في كل محافظة، والإجراءات والخطوات التي اتخذت خلال مراحل الإعداد والتنفيذ وفقا للقواعد والمعايير والضوابط المنظمة لعمل الجائزة.



وأشار الروحاني إلى أن إستئناف تنظيم الجائزة بعد توقف دام عامين جراء العدوان الغاشم يمثل إنجازا كبيرا ويعكس إهتمام قيادة وزارة الشباب والرياضة بالشباب وحرصها على تكريم المبدعين.



وفي الإجتماع ثمن وزير الشباب والرياضة جهود مجلس الأمناء والأمانة العامة للجائزة المبذولة في الإعداد والتنظيم للتصفيات الخاصة بهذه الدورة .. مؤكد أهمية إستمرار رعاية المبدعين من الشباب والشابات في مختلف المجالات التي تشملها الجائزة.

سبأ [26/يوليو/2017]سبأ