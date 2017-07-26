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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 04:50:37م
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي قيادة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء
استقبل نائب المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية مصلح عبدالله عبدالسلام صبرة ونائب رئيس الهيئة مشعل محمد عبدالله الردفاني.
مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية
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  اقتصاد
إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى 50.50 دولاراً للبرميل
[26/يوليو/2017] لندن – سبأ:
إرتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء الى 50.50 دولاراً للبرميل لتقترب بذلك من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مع تزايد التوقعات بعودة سوق النفط المتخمة إلى التوازن بعدما هبطت المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً إلى 50.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0959 بتوقيت غرينتش بعدما زادت أكثر من ثلاثة بالمائة امس الثلاثاء.

كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً إلى 48.29 دولار للبرميل.

وجاء ذلك بعدما هبطت مخزونات الخام الأمريكية بشدة الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير حسبما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي .

وهبطت مخزونات الخام 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو إلى 487 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.
سبأ
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