إرتفاع أسعار النفط وخام برنت يصعد الى 50.50 دولاراً للبرميل [26/يوليو/2017] لندن – سبأ:

إرتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء الى 50.50 دولاراً للبرميل لتقترب بذلك من أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مع تزايد التوقعات بعودة سوق النفط المتخمة إلى التوازن بعدما هبطت المخزونات الأمريكية.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً إلى 50.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 0959 بتوقيت غرينتش بعدما زادت أكثر من ثلاثة بالمائة امس الثلاثاء.



كما قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتاً إلى 48.29 دولار للبرميل.



وجاء ذلك بعدما هبطت مخزونات الخام الأمريكية بشدة الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير بينما ارتفعت مخزونات البنزين وتراجعت مخزونات نواتج التقطير حسبما أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي .



وهبطت مخزونات الخام 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو إلى 487 مليون برميل مقارنة مع توقعات لانخفاض قدره 2.6 مليون برميل.

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