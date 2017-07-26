الجيش السوري يعلن إستعادة السيطرة على قرى في الريف الشرقي لمحافظة حمص [26/يوليو/2017] دمشق – سبأ:

أعلن الجيش السوري اليوم الاربعاء تمكنه من استعادة السيطرة على عدد من القرى في الريف الشرقي لمحافظة حمص بعد القضاء على آخر تجمعات تنظيم (داعش) .



وقال مصدر عسكري سوري في تصريح نقلته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) "ان وحدات من الجيش العربي السوري نفذت عمليات وتكتيكات خاصة تناسب طبيعة البادية استعادت خلالها السيطرة على قرية البغيلية شمال شرق قرية جباب حمد بنحو 4 كم جنوب ناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي".



واوضح المصدر "ان عملية السيطرة جاءت بعد "تكبيد التنظيم التكفيري خسائر بالأفراد والعتاد في حين تعمل وحدات الهندسة على تفكيك العبوات الناسفة والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في مداخل القرية وبين المنازل قبل فرار من تبقى منهم باتجاه عمق البادية".



واشارت الوكالة الى ان الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة قد تمكن في 9 يوليو الجاري من استعادة السيطرة على التلال المشرفة على قرية البغيلية بعد يوم من استعادتها السيطرة على قرية جباب حمد بريف حمص الشرقي.

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