محافظ عمران يطلع على سير الامتحانات في كلية التربية والألسن [26/يوليو/2017] عمران - سبأ:

اطلع محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان اليوم على سير امتحانات نهاية الفصل الجامعي الثاني في كلية التربية والألسن بجامعة عمران.



حيث تفقد المحافظ جعمان سير الامتحانات في جميع أقسام الكلية واستمع من الطلاب والطالبات إلى الصعوبات التي تواجههم ووجه عمادة الكلية بحل كافة الإشكاليات وتذليل الصعوبات التي تعيق الطلاب عن أداء امتحاناتهم.



وحث المحافظ الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج وتتويج عامهم الدراسي بالنجاح ، مشيداً بالتزام أعضاء هيئة التدريس في إجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة رغم الظروف الصعبة التي خلفها العدوان السعودي على جميع أبناء الشعب ومنهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.



رافقه خلال الزيارة عميد كلية التربية الدكتور طه العقبي.

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