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آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 04:50:37م
نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي قيادة الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء
استقبل نائب المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة اليوم بالقصر الجمهوري بصنعاء رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء ومناضلي الثورة اليمنية مصلح عبدالله عبدالسلام صبرة ونائب رئيس الهيئة مشعل محمد عبدالله الردفاني.
مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية
أقر مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع ، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار نص القانون بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الابيض للمصادقة عليه.
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
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محافظ عمران يطلع على سير الامتحانات في كلية التربية والألسن 
[26/يوليو/2017] عمران - سبأ:
اطلع محافظ عمران  الدكتور فيصل جعمان اليوم على سير امتحانات نهاية الفصل الجامعي الثاني في كلية التربية والألسن بجامعة عمران.

حيث تفقد المحافظ جعمان سير الامتحانات في جميع أقسام الكلية واستمع من الطلاب والطالبات إلى  الصعوبات التي تواجههم ووجه عمادة الكلية بحل كافة الإشكاليات وتذليل الصعوبات التي تعيق الطلاب عن أداء امتحاناتهم.

 وحث المحافظ الطلاب والطالبات على بذل مزيد من الجهد والمثابرة لتحقيق أفضل النتائج وتتويج عامهم الدراسي بالنجاح ، مشيداً  بالتزام أعضاء هيئة التدريس في إجراء الامتحانات في مواعيدها المحددة رغم الظروف الصعبة التي خلفها العدوان السعودي على جميع أبناء الشعب ومنهم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

 رافقه خلال الزيارة عميد كلية التربية الدكتور طه العقبي.
سبأ
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