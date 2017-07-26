نائب رئيس مجلس النواب ووزير الصناعة والتجارة يلتقيان منسق برنامج الأمم المتحدة للتنمية [26/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :

ألتقى نائب رئيس مجلس النواب ناصر محمد باجيل و معه وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر ومدير عام مصنع أسمنت عمران والمدراء التنفيذيين في المصنع، منسق برنامج الأمم المتحدة للتنمية بشأن إعادة تأهيل المناطق السكنية والخدمية وغيرها / أستين أوغت تشيباند/.



ورحب نائب رئيس مجلس النواب بمنسق برنامج الأمم المتحدة للتنمية مقدراً الجهود التي يبذلها ويقوم بها لإعادة تهيئة الأجواء وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون إعادة تشغيل مصنع إسمنت عمران وبيقة المنشآت المدنية.



وأوضح نائب رئيس مجلس النواب أنه سيقوم مع وزارة الصناعة بتسهيل مهام المنسق لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في سبيل إعادة تشغيل مصنع إسمنت عمران.



حيث قدم ناصر محمد باجيل شرحاً مؤجزاً عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد والناتجة عن عدوان دول التحالف.



وأفاد باجيل أن مجلس النواب أعد وقدم مبادرة سياسية بشأن الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن.



من جانبه عبر وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر عن استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمساعدة منسق برنامج الأمم المتحدة للتنمية وصولاً لإعادة تأهيل مصنع أسمنت عمران وفي إطار الجهود الإنسانية الرامية لإعادة تشغيل المصنع الذي يضم أكثر من 3200 موظف وعامل وهو ما سيسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر بسبب إنقطاع الرواتب.



وأضاف وزير الصناعة والتجارة إلى أنه يتطلع من الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية تقديم المزيد من الدعم في إطار وقف الإستهداف العدواني الممنهج للمنشأت والبدء بإعادة التأهيل.



من جانبه أكد منسق برنامج منظمة الامم المتحدة للتنمية أوغت تشيباند على الجهود الرامية لإعادة تأهيل المناطق السكنية وتحييدها عن الإستهداف بعيداً عن السياسة في إطار الجهود الإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين.



وأشار إلى أن البداية تشمل إزالة العوائق ومن ثم إعادة تشغيل مصنع إسمنت عمران والسعي لتوفير الوجه الأمن لتحييد منطقة المحاجر وموقع المصنع من الضرب والإستهداف كونه منشأة خدمية وصولاً لنقل التجربة إلى منشآت أخرى.



فيما تحدث في اللقاء مدير مصنع إسمنت عمران يحيى أحمد أبو حليفة مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة متكاملة لإعادة تشغيل المصنع تتضمن تقديم التسهيلات لكافة الجهود الأممية المبذولة لتشغيل مصنع إسمنت عمران.



حضر اللقاء عضوا مجلس النواب/ الخضر محمد العزاني وحميد الحبرتي وعدد من المختصين في وزارة الصناعة والتجارة ومصنع إسمنت عمران.

سبأ