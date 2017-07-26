مجلس النواب يواصل عقد جلسات أعماله [26/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:

واصل مجلس النواب اليوم عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر برئاسة رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي.



وفي هذه الجلسة أجرى المجلس مناقشة عامة لعدد من القضايا التي تهم الوطن والمواطن بشكل عام في إطار صلاحيات المجلس الدستورية والقانونية في المجالين التشريعي والرقابي.



حيث أشارت مداولات نواب الشعب إلى التأثير السلبي لاستمرار العدوان بقيادة السعودية والحصار البري والبحري والجوي الجائر على بلادنا والذي أثر على الكثير من مجريات الأمور ونتج عنه معاناة المواطنين في المجالات الاجتماعية وإنتشار الأوبئة ومنها وباء الكوليرا وتوسع مرض السرطان والفشل الكلوي وغيرها من الأمراض الخطيرة.



وفي هذا السياق أشار أعضاء مجلس النواب إلى أهمية قيام دول تحالف العدوان بقيادة المملكة العربية السعودية بإيقاف الحرب الظالمة وفك الحصار البري والبحري والجوي الجائر على بلادنا، والعمل على تحقيق المبادرة التي أقرها وتقدم بها مجلس النواب لمعالجة الأوضاع الراهنة التي تعيشها اليمن وأهمية ترجمتها وبلورتها والعمل بها على أرض الواقع من قبل كافة الأطراف السياسية في البلاد .



وأوضح أعضاء المجلس أن مشاكل اليمن بأنواعها المختلفة تهم جميع أبناء اليمن، والوطن يتسع لكل أبنائه.. مشيرين إلى أن معالجة المشاكل القائمة لا يمكن أن يتم إلا من قبل أبناء اليمن أنفسهم من منطلق الواقع المعاش وبالاستفادة من خبرات وتجارب الأشقاء والأصدقاء الذين تهمهم مصلحة اليمن والشعب اليمني قاطبة.



وإزاء ذلك بارك وأيد رئيس وأعضاء مجلس النواب الاتفاق الذي تم بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وأنصار الله وحلفاءهم في سبيل إجراء اللقاءات مع جميع المكونات السياسية في البلاد لبحث مشاكل اليمن والخروج بالحلول المرضية والمنصفة للجميع بالإستفادة من المقترحات الواردة في مبادرة مجلس النواب .



وعلى ذات الصعيد شكل المجلس لجنة من بين أعضائه للإتصال والتواصل مع زملائهم أعضاء المجلس المنقطعين عن حضور جلساته المتواجدين سواءً في الداخل أو الخارج بشأن أهمية الحضور وتفعيل مبادرة المجلس بشأن الأوضاع الراهنة التي تعيشها بلادنا من منطلق المسئولية الوطنية لمجلس النواب تجاه الشعب اليمني بكافة أطيافه السياسية وكون المجلس يمثل جميع أبناء اليمن في الداخل والخارج .



ويرأس هذه اللجنة البرلمانية نائبي رئيس المجلس الأخوين عبدالسلام صالح هشول زابية وناصر محمد باجيل.



إلى ذلك تطرق أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى ما ألتزمت به الحكومة من توصيات أثناء الموافقة على برنامجها العام ونيلها الثقة من مجلس النواب وموازنة الدولة وكذا ما ألتزمت به الحكومة في محضر الاجتماع المشترك بين الجانبين البرلماني والحكومي وخاصة ما يتعلق بإيرادات الدولة وضرورة تحصيلها وتوريدها كاملة إلى الخزينة العامة في البنك المركزي وإحاطة مجلس النواب بتقارير عن ما تم إنجازه من أعمال ومنها الإجراءات التي تم إتخاذها بشان مكافحة الأوبئة وفي مقدمتها وباء الكوليرا وما نفذته الحكومة من قرار العفو العام وكذا معالجة أوضاع السجون ونزلاءها.



وأكدت مداخلات أعضاء المجلس أهمية نظر الحكومة في الأوضاع التي تعيشها محافظة الحديدة وتنفيذ ما ألتزم به رئيس الوزراء بتخصيص 5% من الموارد لصالح معالجة أوضاع محافظة الحديدة.



وتطرق أعضاء مجلس النواب إلى ضرورة قيام وزير الصحة العامة والسكان بإرسال الأدوية المتاحة والمتوفرة لمرضى السرطان في محافظة الحديدة .



هذا وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم الموافق 29 يوليو 2017م بمشيئة الله تعالى.

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