الكتلة الوزارية لأنصارالله وحلفائهم ترفض أي إجراء لمجلس النواب بحق زيد وحاشد [26/يوليو/2017] صنعاء - سبأ:



تابعت الكتلة الوزارية لانصار الله وحلفائهم أنباء إحالة عضو الكتلة وزير الشباب والرياضة حسن زيد للقضاء على خلفية موقفه الناقد للمبادرة التي صدرت عن جلسة مجلس النواب وأيضاً إحالة عضو مجلس النواب أحمد سيف حاشد للجنة الدستورية للتحقيق معه لموقفه الرافض للمبادرة.



واستغربت الكتلة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، كيف يغضب أعضاء البرلمان الذين اتخذوا لأنفسهم اكثر مما يغضبوا لليمن؟.



وقالت" وفي الوقت الذي يحيلوا وزراء ونواب انتقدوا مبادرتهم يسكتون عن أعضاء المجلس المؤيدين للعدوان والذي لم يتخذ المجلس بحقهم أي إجراء ولَم يصدر منه حتى بيان إدانة ضد مواقفهم وبعضهم ممن يقود العمليات العسكرية ضد الشعب اليمني ومؤسساته وخدمة للعدوان ويحرضون على قتل أبناء الشعب اليمني، وسكوتهم عمن تلطخت أياديهم بدماء الأطفال والنساء والشيوخ".



وفيما عبرت الكتلة عن رفضها للمبادرة، فإنها تدين وترفض أي إجراء للمجلس بحق عضو الكتلة الوزارية وزير الشباب والرياضة وبحق النائب أحمد سيف حاشد الذي بإعلانه موقفه الرافض للمبادرة نقض ادعاء إجماع كل أعضاء البرلمان الذين حضروا الجلسة إلى ما نسب اليه.



وذكّرت الكتلة الوزارية لانصار الله وحلفائهم، أعضاء البرلمان أن المبرر لإعادة البرلمان هو الاستفادة من الشرعية الدستورية في مواجهة العدوان لا التحول لطرف ثالث محايد يساوي بين المعتدي واليمن المعتدي عليه.

سبأ