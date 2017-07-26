العدوان السعودي يواصل ارتكاب مجازره الوحشية بحق الشعب اليمني يستمر العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية أقر مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع ، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار نص القانون بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الابيض للمصادقة عليه. الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين. برايتون يضم براون مهاجم تشيلسي في عقد اعارة اعار نادي تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مهاجمه ايزي براون لنادي برايتون اند هوف البيون الوافد الجديد على الدوري.