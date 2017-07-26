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الأرصاد ينبه من أمطار مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية
[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

نبه المركز الوطني للأرصاد المواطنين في المحافظات الجبلية والهضاب والصحاري الداخلية من أمطار مصحوبة برياح شديدة وعواصف رعدية.

كما نبه المركز في نشرته الجوية اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) سائقي المركبات في تلك المحافظات من التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان وكذا الإنهيارات الصخرية في الطرق والمنحدرات الجبلية.

وأشار إلى أن صور الأقمار الاصطناعية تبين إستمرار حالة عدم إستقرار الأجواء على معظم محافظات الجمهورية الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال الساعات القادمة.

وتوقع المركز تشكل السحب الركامية الكثيفة وهطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا أثناء فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية وإمتدادها شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات شبوة, مأرب, البيضاء, حضرموت, المهرة.

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