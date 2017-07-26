[26/يوليو/2017]
عمران - سبأ :
بدأت بمحافظة عمران اليوم دورة توعوية حول مكافحة الكوليرا، نظمها مكتب التربية والتعليم بالمحافظة والإدارة العامة للصحة المدرسية بوزارة التربية.
تهدف الدورة في يومين إكساب 250 متدربا ومتدربة معارف حول الكوليرا وكيفية الوقاية منه، بهدف توعية الكوادر التربوي وطلاب المدارس ومختلف الفئات المجتمعية.
وفي الإفتتاح أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان إلى أهمية توعية المجتمع وخاصة الكوادر التربوية وطلاب المدارس بمخاطر الكوليرا .. مؤكدا ضرورة توسيع برامج التوعية والوقائية في مختلف مديريات المحافظة والتي سجلت أعلى نسبة إصابة بالوباء.
فيما أشار مدير مكتب التربية بالمحافظة أحمد الشهاري ومدير عام الصحة المدرسية بوزارة التربية عبد الملك السياني، إلى أهمية الدورة في تعزيز الوعي المجتمعي بكيفية الوقاية من الكوليرا والحد من إنتشاره.
وأكد الشهاري والسياني أنه سيتم تنفيذ برامج وأنشطة توعوية بمديريات حرف سفيان، حوث ،العشة، المدان، مسور، خمر، عمران وحبور ظليمة كمرحلة أولى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بتمويل اليونيسيف وتستمر عشرة أيام.
سبأ