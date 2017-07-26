[26/يوليو/2017]
عمران - سبأ :
دشنت بمدينة عمران اليوم فعاليات وأنشطة المراكز الصيفية بهدف إستغلال أوقات فراع الشباب والشابات وإكسابهم معارف في مختلف المجالات.
وفي التدشين أشار محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان، إلى أهمية المراكز الصيفية وما ستتضمنه من أنشطة تسهم تعزيز مهارات الشباب والشابات خلال إجازة العطلة الصيفية.
وأكد دعم قيادة المحافظة ومساندتها للجهود الرامية لإنجاح المراكز الصيفية بما يحقق الغايات المنشودة في تعزيز مبادئ الوسطية والإعتدال والإبتعاد عن ثقافة الكراهية.
فيما أشار مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة أحمد الشهاري ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل، إلى أهمية أنشطة وفعاليات المراكز الصيفية لصقل مواهب الشباب والشابات وتنمية مواهبهم في مختلف المجالات العلمية والثقافية والأدبية والإجتماعية.
وحثا المشاركين في المراكز الصيفية التي تستمر شهر على إستيعاب مضامين وأنشطة وفعاليات المراكز الصيفية في مختلف المجالات وغرس حب الوطن في نفوسهم.
سبأ