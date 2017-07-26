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عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية وإسقاط طائرة استطلاع بنجران
[26/يوليو/2017]


صنعاء - سبأ :

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات نوعية على مواقع جيش العدو السعودي ومرتزقة العدوان خلال الساعات الماضية, فيما اسقطت الدفاعات الجوية طائرة ستطلاع قبالة منفذ الخضراء بنجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية اسقطت طائرة استطلاع تابعة للعدوان قبالة منفذ الخضراء بنجران, فيما تم استهداف تجمعات لآليات العدو السعودي ومرتزقته قبالة منفذ الخضراء وتدمير آلية عسكرية بالمنطقة نفسها .

وفي جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للجنود السعوديين في الطوال محققة اصابات مباشرة , وإحراق دبابة نوع ابرامز بصاروخ موجه في موقع الخشل السعودي.

وأشار المصدر إلى أن ابطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على مواقع المرتزقة في منطقة الصفراء بمحافظة شبوة خلفت قتلى وجرحى في صفوفهم وإعتنام عتاد عسكري.

وأكد المصدر مصرع وجرح عدد من المرتزقة واغتنام عتاد عسكري في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة في التبة السوداء ومواقع بجوارها بمديرية حيفان بمحافظة تعز, فيما استهدف قصف مدفعي مواقع وتجمعات آليات المرتزقة بمديرية الوازعية والحريقية بمديرية ذباب .

وتمكن الجيش واللجان الشعبية من كسر زحف للمرتزقة باتجاه مواقع للجيش واللجان في الكدحة بمديرية المعافر ومصرع وإصابة عدد من المرتزقة وإعطاب آلية، فيما لقي خمسة من المرتزقة مصرعهم بينهم القيادي بجبهة بُتع في الشقب عبدالغفار محمد عبدالله برصاص الجيش واللجان في مديرية صالة.

وأشار المصدر إلى أن عدد من المرتزقة لقوا مصرعهم وأصيب أخرين إثر استهداف تجمعا لهم بصاروخ موجه في المخدرة بصرواح في محافظة مأرب..مؤكدا مصرع أثنين من المرتزقة برصاص الجيش واللجان في وادي نملة بحريب القراميش بمديرية نهم .

وذكر المصدر أن القوة المدفعية قصفت تجمعات المرتزقة في مديرية القبيطة بمحافظة لحج وشمال صحراء ميدي محققة اصابات مباشرة .

وبحسب المصدر لقي ثلاثة من المرتزقة بينهم القيادي الشيخ علي معتكف احد قيادات جامعة الايمان مصرعهم برصاص الجيش واللجان الشعبية في جبهة ميدي.

سبأ
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