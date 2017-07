Ennemi saoudien poursuit ses crimes contre le peuple yéménite [26/يوليو/2017]

SANA'A, 26 Juillet (SABA)-La coalition de l'agression saoudienne a poursuit ses crimes odieux contre le peuple yemenite dans les diverses zones de la république.



Une source militaire a indiqué à SABA, le martyr d'un enfant et la blessure de 12 d'autres, dans un raid lancé par l'aviation de la coalition de l'agression saoudienne, qui a ciblé une voiture transportant des refugiées dans la zone d'Al-Kadihah au district de Moka à Taiz, ajoutant qu'une femme a été tuée par des balles des mercenaires dans la zone d'Al-Ramah à l'Est de Yakhtel, indiquant que l'aviation de la Coalition de l'agression saoudienne a lancé deux raids contre la zone de Yakhtel au même district.



La source a ajouté que l'aviation de la Coalition de l'agression saoudienne a lancé un raid contre la zone d'Al-Saq au district d'Ousilan à Shabwah et un certain nombre de raids, qui ont ciblé les deux districts d'Haradh et de Midi à Hajjah.



Selon la source, l'aviation de l'ennemi a lancé de bombes à fragmentation contre les diverses zones dans le district de Razih au gouvernorat de Saada, ajoutant que l'ennemi a bombardé utilisant de rouquettes et de l'artillerie les deux zones d'Al-Ghour au district de Ghamar et d'Al- Acheikh au district de Mounabih au gouvernorat de Saada.



