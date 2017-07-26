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  اقتصاد
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
[26/يوليو/2017]
بنجالورو – سبأ :

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.

وفي الساعة 0629 بتوقيت جرينتش انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.27 بالمئة إلى 1245.16 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.61 بالمئة إلى 1244.50 دولار للأوقية.

وصعدت الأسهم الآسيوية والدولار مع ترقب المستثمرين قرار لجنة السياسات النقدية في المركزي الأمريكي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.6 بالمئة إلى 16.36 دولار للأوقية وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 922 دولارا للأوقية بينما نزل البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 853.70 دولار للأوقية.

سبأ
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