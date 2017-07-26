رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل برايتون يضم براون مهاجم تشيلسي في عقد اعارة لندن – سبأ :



اعار نادي تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مهاجمه ايزي براون لنادي برايتون اند هوف البيون الوافد الجديد على الدوري.



وقال تشيلسي في بيان ان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مدد عقده مع تشيلسي حتى 2021 قبل ان يتم اعارته لبرايتون لمدة موسم واحد.



وامضى براون جزءا من الموسم الماضي في عقد اعارة لروذرهام يونايتد الذي هبط من دوري الدرجة الثانية، قبل ان يعار لهدرسفيلد الذي نال مكانا في الدوري الممتاز عبر جولة فاصلة.



وقال كريس هوتون مدرب برايتون لموقع النادي على الانترنت "التطور الطبيعي لإيزي...هو اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز وانا سعيد لقيامه بذلك معنا".



واضاف "إنه من اللاعبين اصحاب الامكانات الكبيرة وسيضيف بعدا مختلفا لخياراتنا الهجومية للموسم المقبل الى جانب المهاجمين الموجودين معنا".



وسيستهل براون مسيرته في الدوري الممتاز بمواجهة وست بروميتش البيون حيث خاض اول مباراة له في الدوري الممتاز قبل ان ينضم لتشيلسي عام 2013.

سبأ [26/يوليو/2017]سبأ