ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 26 - يوليو - 2017 الساعة 12:18:34م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل وفد أممي رفيع
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة كل من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف انطوني ليك..
مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية
أقر مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع ، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار نص القانون بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الابيض للمصادقة عليه.
الذهب ينخفض مع صعود الدولار قبيل بيان المركزي الأمريكي
تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع صعود الدولار من أدنى مستوى في عدة شهور حيث يترقب المستثمرون مؤشرات بشأن خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة في ختام اجتماع مدته يومين.
برايتون يضم براون مهاجم تشيلسي في عقد اعارة
اعار نادي تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مهاجمه ايزي براون لنادي برايتون اند هوف البيون الوافد الجديد على الدوري.
آخر الأخبار:
عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية وإسقاط طائرة استطلاع بنجران
منظمات: ملايين اليمنيين بحاجة إلى رعاية صحية نفسية جراء الحرب
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية
العدوان السعودي يستمر في ارتكاب مجازره الوحشية بحق الشعب اليمني
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
برايتون يضم براون مهاجم تشيلسي في عقد اعارة
[26/يوليو/2017]
لندن – سبأ :

اعار نادي تشيلسي بطل الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم مهاجمه ايزي براون لنادي برايتون اند هوف البيون الوافد الجديد على الدوري.

وقال تشيلسي في بيان ان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما مدد عقده مع تشيلسي حتى 2021 قبل ان يتم اعارته لبرايتون لمدة موسم واحد.

وامضى براون جزءا من الموسم الماضي في عقد اعارة لروذرهام يونايتد الذي هبط من دوري الدرجة الثانية، قبل ان يعار لهدرسفيلد الذي نال مكانا في الدوري الممتاز عبر جولة فاصلة.

وقال كريس هوتون مدرب برايتون لموقع النادي على الانترنت "التطور الطبيعي لإيزي...هو اللعب في الدوري الانجليزي الممتاز وانا سعيد لقيامه بذلك معنا".

واضاف "إنه من اللاعبين اصحاب الامكانات الكبيرة وسيضيف بعدا مختلفا لخياراتنا الهجومية للموسم المقبل الى جانب المهاجمين الموجودين معنا".

وسيستهل براون مسيرته في الدوري الممتاز بمواجهة وست بروميتش البيون حيث خاض اول مباراة له في الدوري الممتاز قبل ان ينضم لتشيلسي عام 2013.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
في بطولة الشهداء بذمار عامرية رداع يمطر شباك هلال دمت بسباعية
المهاجم المكسيكي تشيتشاريتو ينضم إلى ويستهام يونايتد الإنجليزي رسميًا
السباح البريطاني بيتي يسجل رقما قياسيا عالمياً جديدا في سباحة الصدر
تواصل منافسات بطولة الفقيد الحباري الثانية للتنس بصنعاء (مصحح)
شباب ذو ريدان والفاروق يتعادلان في بطولة الشهداء بذمار
إنطلاق بطولة الحباري الثانية للتنس بصنعاء
مانشستر يونايتد يتغلب على ريال مدريد بركلات ترجيح ضمن كأس الأبطال الدولية
الكأس الذهبية لكرة القدم: المكسيك حاملة اللقب تخسر من جامايكا
فريق اليمن أولا يحقق فوزا صعبا في بطولة الشهداء بذمار
الإسباني فيرير يتوج بلقب بطولة السويد المفتوحة للتنس
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي يستمر في ارتكاب مجازره الوحشية بحق الشعب اليمني
[26/يوليو/2017]
مشائخ وأعيان مديرية حيس بالحديدة يدينون إعدام الأسرى بتعز
[25/يوليو/2017]
تحالف العدوان يعاود القصف الجوي والصاروخي على صعدة
[25/يوليو/2017]
مكتب النائب العام يهيب بأعضاء النيابة التحقيق في وقائع العدوان الجنائية
[25/يوليو/2017]
إستشهاد وإصابة عدد من المواطنين بغارة لطيران العدوان على المخا بتعز
[25/يوليو/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by