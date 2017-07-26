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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا في الضفة الغربية
[26/يوليو/2017]
رام الله - سبأ:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 15 مواطنا فلسطينيا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا بلدة /عتيل/ شمال طولكرم ، واعتقلت ستة فلسطينيين بعد مداهمة عشرات المنازل، كما اعتقلت ثلاثة آخرين من بلدة / قباطية/ جنوب جنين بعد دهم منازلهم .

وفي بلدتي / صوريف / و/ دورا/، ومخيم / الفوار/ في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال خلال حملة مداهمات وتفتيش، ستة مواطنين بينهم ضابط بالأمن الوقائي الفلسطيني .

وفي ذات السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت في مدينة / قلقيلية/ عقب دهم وتفتيش لمنازل المواطنين.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، وقنابل الغاز والصوت صوب الشبان الفلسطينيين، خلال المواجهات التي أعقبت تفتيش عدد من المنازل، الأمر الذي أدى إلى إصابة أحدهم بالرصاص المطاطي بالرأس، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما عولجت إصابات الاختناق ميدانيا.

سبأ
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