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العدوان السعودي يستمر في ارتكاب مجازره الوحشية بحق الشعب اليمني
[26/يوليو/2017]
صنعاء - سبأ :

يستمر العدوان السعودي الأمريكي في ارتكاب المجازر الوحشية بحق الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية التي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد طفلة و إصابة 12 اخرين جراء غارة لطيران العدوان السعودي استهدفت سيارة تقل نازحين منطقة الكديحة بمديرية المخا في تعز ، و استشهدت امرأة بنيران قناصة المرتزقة في منطقة الرمة شرق يختل ، كما شن الطيران غارتين على منطقة يختل بالمديرة نفسها .

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة الساق بمديرية عسيلان في شبوة و عدد من الغارات استهدفت مديريتي حرض و ميدي في حجة .

وحسب المصدر استهدف الطيران المعادي بالقنابل العنقودية مناطق متفرقة من مديرية رازح بمحافظة صعدة ، فيما استهدف قصف صاروخي و مدفعي لقوى العدوان منطقتي الغور بمديرية غمر و آل الشيخ بمديرية منبه بالمحافظة نفسها .

سبأ
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