رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل وفد أممي رفيع استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور قاسم لبوزة كل من المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، والمدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف انطوني ليك.. مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية أقر مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع ، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار نص القانون بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الابيض للمصادقة عليه. صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بدرجة كبيرة العام الحالي، قبل أن يتحسن في العام 2018. الكأس الذهبية لكرة القدم: المكسيك حاملة اللقب تخسر من جامايكا خسر منتخب المكسيك حامل اللقب من نظيره منتخب جامايكا لكرة القدم بهدف دون رد اليوم في كاليفورنيا ، ضمن دور نصف نهائي الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي).