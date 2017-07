Cheikhs et dignitaires du district d' Hays condamnent l'exécution des prisonniers à Taiz [26/يوليو/2017]

AL-HODEIDAH, 26 Juillet (SABA) –Les Cheiks, les dignitaires et les citoyens au district d'Hays au gouvernorat d'Al-Hodeidah ont confirmé l'exécution de quatre prisonniers de l'armée et des forces populaires à Taiz d'une façon brutale.



Lors d'une réunion a élargi, les cheiks et les dignitaires d'Hays , ont considéré que cette crime commis par la Coalition de l'agression saoudiens et leur mercenaires contre les prisonniers, comme une continuation des abus contre le peuple du peuple yéménite.



AM



SABA