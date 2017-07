SHABWAH: Meurtre d'un certain nombre de mercenaires dans une attaque contre leurs sites [26/يوليو/2017]

SHABWAH, 26 Juillet (SABA)-Un certain nombre des mercenaires de la Coalition de l'agression saoudienne ont été tués dans une attaque lancée par l'armée et les forces populaires contre leurs sites au district d'Ousilan au gouvernorat de Shabwah.



Une source militaire a indiqué à SABA, que des unités de l'armée et des forces populaires ont attaqué des sites militaires des mercenaires dans la zone d'Al-Safra'a au district d'Ousilan, ce qui conduit à la meurtre et à la blessure 'un certain nombre parmi eux et à la saisie des armes et équipements militaires.



