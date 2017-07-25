محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الجنوبية تنفي دعوة واشنطن لنشر منظومة “ثاد” الصاروخية حتى مارس المقبل سول – سبأ:



نفى المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية، اليوم ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية بأن الولايات المتحدة الأمريكية حثت كوريا الجنوبية على استكمال نشر منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي المتقدم /ثاد/ حتى مارس عام 2018 على الأقل.



وقال مصدر بالمكتب الرئاسي ،في تصريح صحفي بثته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/، إن مجلس الأمن الوطني الأمريكي أكد على أن ما تناقلته بعض الوسائل الإعلامية ليس صحيحا ، مجددا التأكيد على أن الولايات المتحدة لم تدعو إلى ذلك.



وكانت إحدى الوسائل الإعلامية أفادت بأن الولايات المتحدة الأمريكية كانت قد حددت شهر مارس 2018 كموعد نهائي لنشر منظومة /ثاد/ وذلك خلال عملية تنسيق جدول الأعمال لمحادثات القمة الكورية الجنوبية الأمريكية في شهر يونيو الماضي، وأن الحكومة الكورية الجنوبية رفضت ذلك، خوفا من أنه قد يؤثر على زيارة الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن إلى الصين.



سبأ [26/يوليو/2017]سبأ