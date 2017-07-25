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مجلس النواب الأمريكي يقر عقوبات على روسيا وإيران وكوريا الشمالية
[26/يوليو/2017]
واشنطن – سبأ :

أقر مجلس النواب الأمريكي بشبه إجماع ، مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية، لينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يتعين عليه إقرار نص القانون بشكل نهائي كي يحيله الكونغرس إلى البيت الابيض للمصادقة عليه.

وذكر راديو /سوا / الأمريكي أن مشروع القانون حاز على تأييد ساحق إذ لم يعترض عليه إلا ثلاثة نواب في حين صوت لمصلحته 419 نائبا، في خطوة يتوقع أن تثير الغضب في موسكو وفي أوروبا أيضا ، إذ أن مشروع القانون يتيح فرض عقوبات على شركات أوروبية تعمل في قطاع الطاقة في روسيا.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين إثر التصويت إن هذه العقوبات “تعزز الضغوط على أخطر خصومنا بهدف إبقاء الأمريكيين آمنين”.

وبعد اقراره في مجلس النواب سيعود مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الذي سبق له وأن أقره في مطلع يونيو الماضي بغالبية 98 صوتا مقابل صوتين، لكنه بحاجة حاليا إلى التصويت عليه بصيغته النهائية، وهو أمر يتوقع حصوله في شهر أغسطس المقبل.

وكان البيت الأبيض قد ألمح يوم /الأحد/ الماضي إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقبل بإصدار القانون ، لكنه بدا أكثر حذرا بقوله إن الرئيس ترامب “سينظر عن كثب في المشروع وينتظر الصياغة النهائية له”.

ويتوقع أنه حتى لو لجأ الرئيس ترامب إلى استخدام /الفيتو/ ضد القانون فمن المرجح أن يتمكن الكونغرس من تجاوزه مجددا من خلال إقراره مجددا بغالبية الثلثين في كلا المجلسين.

سبأ
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