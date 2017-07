Marib: Meurtre et blessure d'un certain nombre de mercenaires de l'agression [26/يوليو/2017]

MARIB, 26 Juillet (SABA)- Un certain nombre de mercenaires de la Coalition de l'agression saoudienne ont été tués à la suite d'un bombardement de rouquettes, qui a ciblé leurs rassemblements dans la zone d'Al-Makhdareah au district de Sourwah à Marib.



Une source militaire a indiqué à SABA, que l'armée et les forces populaires ont ciblé, utilisant de l'artillerie un rassemblement de mercenaires de l'agression, ce qui a conduit à la mort et la blessure d'un certain nombre de mercenaires .



La source a affirmé le meurtre de leadership de mercenaires, Abdul Rab Al-Battah, par les feux des unités de l'élite des tireurs de l'arme et des comités populaires dans la zone de la vallée de Namlah à Harib au distirct de Nihm.



AM



SABA