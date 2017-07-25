عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في /مومباي/ بالهند إلى 17 قتيلا مومباي/ الهند/ - سبأ:



قال مسؤول بالشرطة الهندية اليوم، إن عدد ضحايا انهيار مبنى من أربعة طوابق في ضواحي مدينة مومباي ارتفع إلى 17 قتيلا ، مع قيام فرق الإنقاذ برفع الأنقاض بحثا عن الأشخاص الذين ما زالوا محاصرين تحتها.



وذكرت مصادر إعلامية هندية أن المبنى الذي انهار أمس / الثلاثاء/ وتم بناؤه قبل 40 عاما ويقع في ضاحية/ جاتكوبار/ بشرق مومباي، يضم دارا للرعاية في الطابق الأرضي وعائلات من ثلاثة أو أربعة أفراد في كل طابق من الطوابق الأخرى .



تجدر الاشارة إلى أن هناك حوادث متكررة لانهيار المنازل بالهند، ويرجع الكثير منها إلى أنشطة بناء غير قانونية..وفي عام 2013 قتل 145 شخصا في انهيار ثلاثة مبان حول مومباي، وهو أكبر عدد يلقى مصرعه في انهيار مبان بالمدينة خلال عام واحد في السنوات الأخيرة.

سبأ [26/يوليو/2017]سبأ