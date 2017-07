Saada: Aviation de la Coalition de l'agression bombarde de diverses zones aux districts [26/يوليو/2017]

SAADA, 26 Juillet (SABA)-L'aviation de la Coalition de l'agression saoudienne a bombardé de diverses zones du gouvernorat de Saada.

Une source de sécurité a indiqué à SABA, que l'aviation de l'agression saoudienne a lancé trois raids contre les diverses zones au district de Chada'a, en plus d'un autre raids contre la zone d'Al-Bouqa'a au district de Kitaf.



La source a indiqué à SABA, que l'ennemi saoudien a ciblé la zone d'Al-Ghour, d'Al-Amar et d'Al-Alcheikh au district de Mounabih, utilisant de rouquettes et de l'artillerie, en plus de bombardement de diverses zones au district de Shada'a, utilisant de bombes à fragmentation , causant de diverses endommagements.



