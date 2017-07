Président reçoit Une délégation de haut niveau de l'ONU [26/يوليو/2017]

SANA'A, 26 juillet (Saba) - Le président du Conseil politique suprême Saleh al-Sammad a reçu mardi le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, le directeur exécutif de l'UNICEF et le directeur exécutif de l'Organisation de la Santé mondiale.





La rencontre a discuté des efforts déployés par les organisations internationales des Nations Unies travaillant au Yémen, afin de faire face à l'aggravation de la situation humanitaire résultant de l'agression américano-saoudienne et du siège injuste imposé contre le peuple yéménite depuis trois ans; et la fermeture des ports, des aéroports et le ciblage des routes, des ponts, des fermes et des puits par le bombardement des avions américains F-16.





Le Président Al-Sammad a exprimé ses remerciements pour les efforts déployés par les organisations des Nations Unies et de toutes les organisations travaillant dans le domaine humanitaire, en soulignant la poursuite de la fourniture de soutien, d'installations et de coopération à toutes les organisations des Nations Unies, afin de surmonter toute difficulté ou obstacles qui pourraient survenir.



Le président a mentionné les crimes commis d'al-Qaeda et de l'ISIS, en particulier dans les régions du sud, qui se trouvent dans les pays d'occupation où le dernier incident a été abattu quatre prisonniers et pratiquant le meurtre par une identité et menaçant la paix et la sécurité sociales au Yémen.



Il a réitéré ses remerciements aux organisations internationales des Nations Unies pour leurs efforts, en particulier dans le soutien au secteur de la santé, qui a été fortement influencé par le complot international contre l'économie nationale, y compris le transfert de la banque centrale du Yémen à la province d'Aden et le suspension des salaires des employés de l'État.



Au cours de la rencontre, les directeurs exécutifs des trois organisations ont présenté une explication pour la situation humanitaire, sanitaire et alimentaire au Yémen et les difficultés, auxquelles ils sont confrontés, en particulier dans la collecte des dons et l'aide des bailleurs d'organismes des Nations Unies et leur vision pour résoudre ces difficultés.



Ils ont souligné qu'ils continueront et développeront des travaux spécialement dans la lutte contre le déclenchement du choléra.



Ils ont noté les résultats de leur rencontre avec le Premier ministre , afin de renforcer les efforts des trois organisations, de l'UNICEF, du PAM et de l'OMS, au Yémen au stade actuel et sensible au Yémen.



Les directeurs exécutifs des trois organisations internationales ont exprimé leur vive volonté de soutenir la situation humanitaire au Yémen, confirmant l'importance d'une solution pacifique au Yémen.

