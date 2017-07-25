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مشائخ وأعيان مديرية حيس بالحديدة يدينون إعدام الأسرى بتعز
[25/يوليو/2017] الحديدة - سبأ :

أكد مشائخ وأعيان وأبناء مديرية حيس بمحافظة الحديدة إدانتهم إعدام أربعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية بمديرية موزع بتعز بطريقة وحشية .

واعتبر مشائخ وأعيان حيس في لقاء موسع اليوم بمدينة حيس، إقدم تحالف العدوان السعودي الإماراتي ومرتزقتهم في إرتكاب هذه الجريمة البشعة بحق الأسرى، هو إستمرار للإنتهاكات بحق أبناء الشعب اليمني.

وفي اللقاء الذي حضره أمين عام محلي المحافظة علي بن علي القوزي ووكلاء المحافظة عبدالجبار أحمد محمد وأحمد دهموس ورئيس لجنة الخدمات بمحلي المحافظة محمد حليصي ومدير عام مديرية حيس .. أكد وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم إستمرار دعم الجبهات بالمال والرجال في مواجهة العدوان ومخططاته.

وشدد على ضرورة الثبات والتضحية من أجل الحرية والكرامة .. لافتا إلى أن الإحتلال في المناطق و المحافظات الجنوبية يكشف للجميع تكريس مبدأ الفوضى والذبح والتمزيق ونهب الثروات .

وأشار قحيم إلى أن هذه الجريمة التي تتعارض مع الدين والشريعة الإسلامية والأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية، تأكيد للنهج الإنتقامي للمليشيات الإرهابية المسلحة التي تعمل وفق أجندة خارجية مشبوهة.

وأكد المشاركون في اللقاء وقوفهم صفا واحدا ضد قوى الغزو والإحتلال وما تقوم به من جرائم بحق أبناء الوطن وآخرها جريمة ذبح الأسرى .. لافتين إلى أن هذه الأعمال الإجرامية لن تزيد أبناء المحافظة إلا قوة وتماسك.

وحمل المشاركون العناصر الإرهابية ومن يقف خلفها من قوات الغزو الإماراتية والسعودية، مسؤولية تلك الجريمة وغيرها من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يندى لها الجبين .. مطالبين المنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة بإدانة هذه الأعمال الإجرامية وسرعة التدخل للإفراج عن جميع الأسرى.

سبأ
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