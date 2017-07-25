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مناقشة سبل تحسين الوضع الصحي بالبيضاء
[25/يوليو/2017] البيضاء - سبأ :

ناقش إجتماع صحي بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤن الوحدات الإدارية عبدالله الجمالي اليوم سبل تحسين وضع القطاع الصحي الحكومي وآلية تعزيز الأداء .

واستعرض الإجتماع الذي ضم مسؤلي المستشفيات والمراكز الصحية تقرير مدير مكتب الصحة العامة بالمحافظة الدكتور فواد إدريس حول مستوى الأداء الصحي في المستشفيات والمراكز الصحية والإنضباط رغم الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان.

وأقر الإجتماع فتح عيادة صحية في السجن المركزي بمدينة رداع وعيادة أخرى بالسجن المركز بمدينة البيضاء وتأثيث المراكز الصحية التي تم إستكمال البناء في عدد من مديريات المحافظة ورفدها بالكوادر الطبية والعمل على توفير الأدوية الخاصة لإستقبال حالات الإصابة بالإسهالات المائية والحادة ومنها الكوليرا.

وأكد الوكيل الجمالي أهمية تعزيز الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والمراكز الحكومية ومتابعة المستشفيات الخاصة وتحسين الأداء بمايسهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنيين.

وأكد حرص قيادة السلطة المحلية على تذليل أي صعوبات تواجه القطاع الصحي والسعي لمكافحة انتشار الكلوليرا في ظل الوضع الراهن .

سبأ
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