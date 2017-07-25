قيادة قوات الأمن المركزي تناقش تعزيز الأداء والحفاظ على الأمن [25/يوليو/2017] صنعاء - سبأ :



ناقش إجتماع بصنعاء اليوم ضم قادة قوات الأمن المركزي، عدد من القضايا المتعلقة بتعزيز أداء الامن المركزي ودوره في الحفاظ على الأمن والإستقرار.



وتطرق الإجتماع الذي ضم قائد قوات الأمن المركزي اللواء الركن عبدالرزاق المروني ورئيس الأركان اللواء علي قرقر ورئيس العمليات العميد الركن ناصر الشوذبي، الجوانب المرتبطة بتحسين الحياة المعيشية والعملية لمنتسبي الأمن المركزي .



وفي الإجتماع أشاد قائد قوات الأمن المركزي بالدور البطولي لضباط وأفراد الأمن المركزي المرابطين في مواقع الشرف برداع والحديدة وجبهة الساحل في المخا والخوخة وجزيرة كمران، والذين يسطرون بثباتهم وتضحياتهم أروع الملاحم في الحفاظ على الأمن والإستقرار ومواجهة العدوان ومرتزقته.



واستعرض نتائج زيارته لفروع الأمن المركزي ومنتسبيه في رداع والحديدة وجبهة الساحل في الخوخة والمخا وجزيرة كمران والإنتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية ومعهم منتسبو قوات الأمن المركزي في مواجهة صلف العدوان وغطرسته.

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وقال" يجب علينا جميعا مقاومة العدوان ومواصلة الصمود والثبات كي نكون عونا وسندا ﻷولئك الابطال المرابطين في الجبهات من خلال الإلتزام بالواجبات الأمنية وكل في مهامه وفقا للخطة الأمنيه المرسومة".



وحث اللواء الركن المروني الجميع على أن يكونوا عند مستوى المسؤولية في تعزيز الأداء وبذل مزيد من الجهود في سبيل الحفاظ على الأمن والإستقرار والسكينة العامة.

حضر الإجتماع مساعدي القائد ومدراء الإدارات بمعسكر القيادة وقادة الكتائب والوحدات والمناطق الأمنية.



سبأ