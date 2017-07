Mort des mercenaires à Marib et anéantissement d'un appareil militaire [25/يوليو/2017]





MARIB, 25 Juillet. (SABA) – Un certain nombre de mercenaires ont été tué, un appareil militaire a été détruit, suite des tirs de l'artillerie de l'armée et des comités populaires contre des repaires des mercenaires dans la région de Makhdara à Sirwah dans la province de Marib.











L'armée et les comités populaires ont visé aussi des rassemblements de l'armée saoudienne dans le district de Sirwah , par l'artillerie de l'armée et des comités, un dirigeant surnommé, Abdurrab al-Batta a été tué par des tirs de snipers à Wadi Harib.













Saba